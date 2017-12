Política 27-12-2017

Diputado Tarud por indulto a Fujimori: “no nos compete entrometernos en asuntos internos”

Luego que el actual Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski le confiriera un indulto y derecho de gracia por razones humanitarias al ex mandatario Alberto Fujimori, el miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, diputado Jorge Tarud, indicó que a Chile “no le compete interferir en asuntos internos” del país vecino.

“Conocemos los actos cometidos por Alberto Fujimori cuando fue Presidente del Perú. Sin embargo, el otorgamiento del indulto de parte de PPK es un tema de carácter netamente interno del Perú, conforme a su Constitución y a sus leyes. En consecuencia, a nosotros no nos compete interferir ni entrometernos en un asunto interno de esa naturaleza”, estimó el diputado.

Por otro lado, el parlamentario indicó, “cuando Fujimori fue Presidente del Perú, con lo que respecta a Chile, él siempre tuvo una buena relación con nosotros y, además, su canciller Fernando de Trazegnies señaló en ese entonces que entre Chile y Perú no había ningún tema pendiente. Posteriormente, vinieron otros presidentes y esa situación cambió, cuando en definitiva Alejandro Toledo preparó una demanda y Alan García nos llevó a juicio ante la Corte internacional de justicia de La Haya”.

Finamente, Tarud dijo “es preciso destacar que la corrupción se ha convertido en un mal endémico en varios gobiernos del mundo y Latinoamérica se ha visto sacudida, en donde Chile no ha estado exento de aquello y, en consecuencia, debemos actuar con tolerancia cero para no caer, al igual que otros países, en el debilitamiento de las instituciones democráticas. Y, en este sentido, los violadores a los derechos humanos deben ser juzgados y castigados conforme al derecho internacional”.