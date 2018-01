Política 24-01-2018

Diputado Tarud por nuevo Canciller: “tiene muy claro el valor de la democracia y los derechos humanos”

El diputado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, respaldó la designación de Roberto Ampuero como Ministro de RR.EE del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, señalando que “él fue embajador de Chile, es un hombre preparado, y tiene muy claro el valor de la democracia y de los derechos humanos. Esas cualidades las aprecio en cualquier persona”.

“Le deseo el mayor de los éxitos, ya que no va a tener una tarea fácil porque casi de manera inmediata se van a dar los alegatos en La Haya, ocho días después de asumido el gobierno del Presidente Piñera”, indicó Tarud.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que “también considero que el canciller ya designado debería tener una reunión con el equipo que dirige Claudio Grossman, ya que, si bien el fondo de los argumentos de Chile no cambia, evidentemente cada Presidente tiene su propio énfasis de lo que tiene que ser su defensa en esos alegatos”.

Respecto a la polémica que ha generado en el pasado algunos tuit del nuevo canciller, Jorge Tarud, afirmó que “una cosa es que una persona envíe un tuit como ciudadano, y otra muy diferente que lo haga cuando es nominado canciller. Es muy diferente la situación”.

Consultado respecto a la crítica posición que ha manifestado Ampuero con Cuba y Venezuela, el legislador señaló que “espero que Chile mantenga una mayor distancia con estas naciones. Es verdad que nuestro gobierno en el último tiempo ha sido un poco más estricto en sus declaraciones y acciones, pero por mucho tiempo con el tema de Venezuela, no recibieron a Lilian Tintori, y a la hermana de Braulio Jatar, un chileno-venezolano que estaba pidiendo ayuda. Además, no sé cómo hay quienes pueden defender que un país gobernado por dos hermanos durante sesenta años sea una democracia. Por lo tanto, yo espero que tenga una posición más firme como gobierno”.