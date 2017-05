Política 06-05-2017

Diputado Tarud por Piñera: “no me da ninguna confianza este fideicomiso”

El diputado Jorge Tarud se refirió al anuncio del fideicomiso ciego entregado por el abanderado presidencial de Chile Vamos, el ex presidente Sebastián Piñera, para competir en las elecciones presidenciales de este año, calificándolo nuevamente como un “fideicomiso tuerto”.

“De este anuncio podemos deducir que esto ya se parece mucho a lo que califiqué en su momento como un fideicomiso tuerto, porque él señala que las inversiones en el extranjero las va a mantener a través de sus familiares directos. Entonces ¿qué significa? cómo poder decir yo no tengo ningún conocimiento cuando se compran acciones pesqueras cuando Chile está en un diferendo con Perú o que el día de mañana aparezca una de sus empresas comprando aguas del Silala, eso la verdad es que nos causa mucha inquietud”, manifestó el diputado Tarud.

En ese sentido, el parlamentario agregó “Piñera nos dijo antes que fue un fideicomiso ciego, pero no lo fue, nunca dijo que su fideicomiso no afectaban sus intereses en el exterior, sin embargo, tuvo que reconocerlo a la fuerza. Por lo tanto, no me da ninguna confianza este fideicomiso que él está anunciando y, que por lo demás, no detalla nada aún de sus empresas”.

“Los chilenos queremos conocer dónde están sus intereses y en qué sectores de la economía. En consecuencia, eso es muy importante para alguien que pretende ser Presidente de Chile”, recalcó.