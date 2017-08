Política 22-08-2017

Diputado Tarud por proyecto de migraciones: “tenemos que estudiarlo con mucha seriedad porque aún no lo conocemos”.

Al término de la firma de La Presidenta Michelle Bachelet, del proyecto de Migraciones, el diputado del PPD y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Jorge Tarud, sostuvo que “recién en el día de hoy se nos ha dado luces de los aspectos generales del proyecto, pero aún no lo conocemos”.

“Yo lamento mucho que esta iniciativa se haya mantenido en forma secreta por parte del Subsecretario del Interior, sin consultar a los parlamentarios. Si bien la Presidenta señaló que ella no quiere que se politice esta materia, eso creó el efecto contrario, es decir, que el tema se haya politizado, y no debe ser, porque se trata de un tema de Estado, un tema país, donde tenemos que encontrar los consensos posibles para tener una ley moderna, que al mismo tiempo resguarde el interés nacional y los derechos de los propios inmigrantes. Hoy día estamos viendo abusos hacia ellos, casos de maltrato, y eso no es lo que quiere Chile”, afirmó el diputado Tarud.

El parlamentario aseguró que “espero que este proyecto ingrese por la Comisión de RR.EE, para poder estudiarlo con mucha seriedad, porque reitero que todavía no lo conocemos”.