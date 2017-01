Política 27-01-2017

Diputado Tarud por trabas a Supertanker: “de Conaf he visto francamente una mala intención”

El diputado Jorge Tarud, presidente de la comisión de Defensa, se refirió a las gestiones realizadas para colaborar con el arribo del avión Supertanker financiado por la chilena residente en Estados Unidos, Lucy Avilés, señalando ver de parte de Conaf una “mala intención” por las innumerables trabas para la ejecución de esta donación.



“Es una tragedia enorme la que estanos viviendo como nunca en la historia y cada cual tiene que aportar aquí su grano de arena, no solo preocuparse, sino que ocuparse de esta situación aportando con unidad y todo aquel que quiera ayudar bienvenido”, manifestó el diputado y, al mismo tiempo, indicó “Lucy Avilés estaba muy desesperada, porque para la ayuda que ella estaba ofreciendo Conaf se demoraba en responder y ponía todo tipo de condiciones, entonces ella a través de una tercera persona me contactó y me solicitó ayuda planteándome que ella junto a su marido estaban contratando a este súper tanquero, que lo iban a costear por 6 días consecutivos, con un costo de 2 millones de dólares, pero me informó que le ponían todo tipo de trabas, que el agua se la querían cobrar y también los derechos de aterrizaje”.



“Por lo tanto- continuó- hablé con los ministros y les señalé que era inconcebible este tipo de trabas, por qué no dejaban que vinieran y lo probaran. Ya hemos constatado que este avión sirve, este avión ha hecho combates de incendio en Australia, Israel y en muchas partes del mundo ha sido efectivo, entonces ¿Por qué esta demora?, ¿Por qué ponerle trabas hasta el último minuto?”. Asimismo, el parlamentario relató, “el avión había despegado con destino a Houston donde debía cargar unos químicos que son retardantes del fuego y a última hora Conaf les dijo que no bastaba con el nombre del químico, sino que tenían que dar todas las especificaciones técnicas y aportar los certificados de organismos internacionales, no son fáciles de conseguir, pero ella los consiguió y les envió todos los datos, sin embargo, Conaf 2 horas después no contestaba, en consecuencia, de parte de la Conaf yo he visto francamente una mala intención, lo digo con todas sus letras”.



“Todo se demoraba no sé si por mediocridad o por falta de voluntad, ¿No quieren que venga el avión? que una persona envíe algo gratis para ayudar y que le pongan trabas eso para mí es incomprensible”, enfatizó, agregando además que “tanto la Fuerza Aérea como bomberos señalaron que la misión que realizó el tanquero en el día de ayer en Hualañe fue exitosa, sin embargo, hoy día vemos nuevamente en un canal de televisión a un segundo de Conaf poniendo en duda los resultados, me cuesta comprender esta actitud”, de la misma manera, el diputado se preguntó “¿Chile qué está esperando para contratar aviones? ¡Que vengan de forma urgente!, hay aviones rusos, hay aviones en otras localidades, me dirán no hay fondos, pero veamos, está la Ley Reservada del Cobre, donde hay varios miles de millones de dólares y se pueden utilizar en la contratación de estos aviones”.



Por otro lado, respecto a la ayuda internacional, Tarud manifestó, “he estado chicoteando hace mucho tiempo. Esta tragedia que ya estamos viendo no da abasto a nuestro país con los elementos que tenemos. Cuando me reuní el sábado con los parlamentarios franceses les pedí que por favor hablaran con el presidente Hollande que nosotros necesitamos ayuda en estos momentos, ellos se comprometieron a hacerlo y en la tarde en la embajada el presidente anunció el envío de brigadistas y ya llegaron esos 4 brigadistas expertos y, además, viene un contingente de brigadistas. La embajadora de Estados Unidos me señaló ayer, cuando fuimos a recibir el tanquero al aeropuerto, que aparte de los 100 mil dólares que ellos han donado, también están preparando la llegada de brigadistas, es muy bueno, pero también necesitamos aviones que combatan incendios y eso usted lo encuentra en la comunidad internacional, hay disponibilidad, no sé que se está esperando para hacer las contrataciones necesarias”.