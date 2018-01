Política 04-01-2018

Diputado Tarud por viaje de Presidenta Bachelet “No comprendo las razones de Estado del viaje a Cuba”

Luego que este martes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado aprobara en forma unánime el viaje de la presidenta Michelle Bachelet a Cuba a realizarse este fin de semana, el diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, indicó que “yo nunca ha politizado los temas de Estado como la política exterior y en este viaje a Cuba he intentado buscar cuáles son los propósitos de a conveniencia para el país de este viaje y la verdad es que no lo encuentro”, dijo.



“Yo recuerdo que en la visita anterior de la presidenta a Cuba, lo que se logró es un apoyo total de ese entonces Fidel Castro para la demanda de Bolivia en contra de Chile. Posteriormente el gobierno cubano ha hecho sendas declaraciones, junto con Nicaragua y Venezuela, apoyando la demanda política de Bolivia en contra de Chile, es decir, entrometiéndose en el no respeto a los tratados internacionales”, señaló.



Y agregó que “ahora puede que haya una razón de Estado en este viaje que yo desconozco y por lo tanto, quizás sea para revertir y pedir el cumplimiento del gobierno de Cuba irrestricto de los tratados vigentes, porque ellos se han salido de sus márgenes apoyando una demanda que es ilegítima y es contraria al derecho internacional”.



Jorge Tarud dijo por último que “sería bueno recibir una explicación de cuáles son las razones de fondo de este viaje. Porque yo aún no lo comprendo”.