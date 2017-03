Política 18-03-2017

Diputado Tarud (PPD): “no veo deslealtad en autocrítica de Alejandro Guillier”

Frente a la autocrítica realizada por el candidato presidencial del Partido Radical, Alejandro Guillier, en donde señaló que el país se ha ido quedando atrás, el diputado Jorge Tarud señaló compartir dichas declaraciones.

“A mi juicio dichas declaraciones no son una crítica dirigida a la presidenta Bachelet, sino que a toda la clase dirigente y es un fenómeno que viene no solo durante este Gobierno sino que desde antes. Chile dejó de crecer al 6 por ciento, en el pasado fue líder en América Latina en apertura al comercio internacional y en medidas pro crecimiento y pro empleo, en consecuencia, me parece bien que hagamos autocritica, porque eso significa que somos capaces entonces de recuperarnos y volver a liderar”, afirmó el diputado.

En ese sentido, Tarud sostuvo “no veo deslealtad en Alejandro Guillier al formular esta autocritica, a aquellos que acusan deslealtad les pregunto ¿levantaron la voz cuando alguien dijo que estábamos en una crisis institucional y que este Gobierno no llegaba al año y medio que le quedaba?”. Los que critican hoy día a Guillier guardaron silencio sepulcral”, en consecuencia, agregó “la única fórmula para sacar al país adelante para devolverle el crecimiento para hacer los cambios que Chile necesita y para continuar con la gratuidad en la educación, debemos comprender cabalmente lo que nos ha pasado como país y de ahí ejercer el liderazgo necesario con estabilidad política para salir adelante”.

“La clase dirigente chilena ha estado en una verdadera guerrilla y eso nos ha hecho un enorme daño como nación y muestra de aquello es que el país se ha ido quedando atrás. Por lo tanto, hago un llamado para que recuperemos la confianza entre nosotros con unidad y no disparándole al que se destaca vamos a sacar al país adelante”.