Política 07-03-2018

Diputado Tarud presenta proyecto de reforma constitucional que adelanta para el 20 de enero cambio de mando presidencial

El diputado del PPD, Jorge Tarud, ingresó ayer al mediodía una reforma constitucional que adelanta para el 20 de enero la ceremonia de cambio de mando de Presidentes o Presidentas de la República.



“Este es un proyecto respaldado de manera transversal, que no es doctrinario ni político partidista, sino que está pensando simplemente en la marcha del país. Todos hemos constatado que el plazo desde que elegimos a un Presidente o Presidenta hasta que asume es extremadamente largo, son tres meses, y eso no puede ser por diferentes razones”, afirmó el diputado Tarud.



El parlamentario explicó que “en febrero el país está gobernado por subrogantes, y la administración pública no toma decisiones esperando la instalación del nuevo gobierno, es decir, estamos teniendo a un país que está a media máquina”.



“Lo que estamos proponiendo en el día de hoy es que el Tricel -que tiene 30 días para proclamar al Presidente o Presidenta de la República en segunda vuelta- cuente con 15 días para hacerlo, lo que es perfectamente posible porque en primera vuelta lo hace en ese plazo, y en consecuencia una vez proclamado el Presidente o Presidenta tendrá 30 días para asumir el mando, es decir, el 20 de enero. Lo anterior, va a permitir al Presidente electo hacerse cargo, oportuna y eficazmente, de todos los temas que les compete al Estado”, indicó el legislador.



Jorge Tarud sostuvo que en Inglaterra el plazo en que asume el Primer Ministro es de una semana, en Francia son tres semanas, en EEUU es de aproximadamente un mes. “Por lo tanto, 45 días es más que suficiente para que un Presidente o Presidenta tenga conformado a sus principales equipos. Esperamos que este proyecto sea debatido como corresponde en el próximo período”, sostuvo.



Al respecto, uno de los diputados firmantes, el diputado DC, Pablo Lorenzini, señaló que "si uno ve la realidad, durante enero solo hemos pasado en designaciones de cargo, y a nuestro juicio un presidenciable tiene que traer antes quienes lo van a acompañar, y no dar todo este espectáculo con las peleas intrapartido. Asimismo, estamos evitando que nos llenes de proyectos los últimos 30 días que no tienen ningún destino".



"Hay una serie de elementos adicionales a lo que decía el diputado Tarud, porque durante todo este período se producen negociaciones, confusiones, malas interpretaciones, entre los que van a ser oposición y los que son de gobierno, entonces nos parece que con las adecuaciones que vamos a hacer acá, que vamos a hacer en el debate parlamentario también, es un tema sobre todo razonable y más allá de partidos políticos, que es considerar una reacomodación respecto a las fechas entre que se gana y entre que se asume".



Otros de los diputados firmantes son Leopoldo Pérez (RN), Ramón Barros (UDI), Vlado Mirosevic (Partido Liberal), Cristina Girardi (PPD), Carlos Abel Jarpa (PR) y Juan Luis Castro (PS).

