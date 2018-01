Política 18-01-2018

Diputado Tarud presenta proyecto que rebaja penas de mujeres condenadas con hijos menores de 14 años

En el marco de la visita del Papa a nuestro país y el emotivo encuentro que sostuvo con reclusas del Centro Penitenciario de San Joaquín, el diputado Jorge Tarud, ingresó ayer un proyecto de ley que rebaja las penas de cárcel a mujeres condenadas que tienen hijos o hijas menores de 14 años.

“El objetivo de este proyecto de ley es que sea considerada como una atenuante a la pena, el hecho de que las reclusas tengan hijos menores de 14 años, tal como ocurre actualmente con la intachable conducta anterior, ya que quienes suscribimos esta iniciativa creemos que lo que debe primar es el bien superior del niño”, afirmó el diputado Tarud.

El parlamentario sostuvo que “aparte de ser una acción humanitaria, está relacionada con preocuparnos por el futuro de esos niños y niñas. Queremos evitar que sean abandonados o enviados al Sename, que mientras no se reestructure, no puede entregarles los cuidados necesarios ni una protección integral”.

“Estos menores no son responsables de que sus madres hayan cometido un delito, entonces debemos velar por la relación de cuidado y de afecto que debe haber entre una madre y su hijo, de manera de entregarles las condiciones necesarias para que estos niños no entren en el camino del delito”, señaló Jorge Tarud.

En ese sentido, el legislador agregó que “el proyecto también incluye que cuando el padre es el tutor –en el caso de ser huérfano de madre, por ejemplo- también se aplique esta atenuante en su condena”, afirmó el legislador.

La iniciativa fue firmada de manera transversal por Cristina Girardi (PPD), Iván Flores (DC), Leopoldo Pérez (RN), Juan Luis Castro (PS), Marcela Hernando (PR), Ramón Barros (UDI) y Karol Cariola (PC).