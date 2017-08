Política 20-08-2017

Diputado Tarud: “proyecto sobre inmigración ha sido un secreto de estado”

El diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, criticó el fuerte hermetismo y secretismo con el cual se ha tratado el proyecto de ley sobre inmigración, el cual la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, enviará el próximo lunes al Congreso.

“Es extraordinariamente lamentable que en un tema de Estado como tener una ley moderna de inmigración no se haya realizado un trabajo pre legislativo ni tampoco una discusión previa con el Parlamento con el propósito de aportar a una ley que debe tener amplios consensos”, señaló el diputado Tarud.

“En enero de este año tuve la oportunidad de tratar el tema con la Presidenta Michelle Bachelet a quien le manifesté el interés de la comisión de Relaciones Exteriores por participar en este proyecto, asimismo, le señalé que hay parlamentarios que tenemos experiencia en el tema”, agregó, sin bien el parlamentario dijo encontrar “una excelente disposición” de parte de la presidenta, indicó que el subsecretario del Interior “fue quien tomó el tema en sus manos y lo ha llevado con un total secreto. En consecuencia, los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores del Parlamento deberemos esperar a que el proyecto sea publicado en la prensa para tomar conocimiento de éste”.

“Este secretismo con el cual se ha trabajado este proyecto le ha hecho daño al Gobierno y, por lo tanto, se han emitido una serie de especulaciones que no favorecen en nada para tener una ley acorde a los tiempos, considerando la inserción internacional que tiene Chile, como también elaborar un proyecto que cumpla en definitiva con los intereses nacionales. Esta situación ha producido que un tema de Estado como éste sea politizado, en consecuencia, ha sido un tremendo error el no compartir las ideas del proyecto, porque ciertamente que la inmigración es un tema relevante para nuestro país”, explicó.

Finalmente, Tarud expresó “cuando el subsecretario del Interior concurrió a la comisión de Relaciones Exteriores estuvo aproximadamente 20 minutos, solo expresó generalidades y vaguedades, y se retiró cuando él quiso. En consecuencia, a mi juicio, este tipo de actitudes son las que le causan un tremendo daño a la labor del Gobierno de la presidenta Bachelet”.