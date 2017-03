Política 14-03-2017

Diputado Tarud ratifica su voluntad de competir por la senatoria de la región del Maule

El diputado por la provincia de Linares Jorge Tarud, hizo entrega al presidente del Partido Por la Democracia, Gonzalo Navarrete, cerca de mil fichas de militantes, donde el 95 por ciento son nuevos militantes. Asimismo, el diputado ratificó su voluntad de asumir el desafío por la senatoria por la Región del Maule.

“En los últimos 20 días junto con mi equipo nos hemos puesto la pilas para tener fichas de militantes y hoy tengo el agrado de hacerle entrega al presidente del partido casi mil firmas. El Maule necesita 1.090 firmas, por lo tanto, estamos ya inscritos como partido en la región, porque hay más firmas que eso”, señaló el diputado.

En ese sentido, agregó “el 95 por ciento de estas fichas son nuevos militantes, lo que significa savia nueva para el PPD, por lo tanto, tengo la convicción de que el Partido Por la Democracia sí tiene futuro”.

No obstante, el parlamentario sostuvo “tenemos que mejorar las prácticas internas, tenemos que abrirnos a los ciudadanos y no tomar las decisiones entre 4 paredes. Asimismo, tenemos que tener una línea política muy clara y nuestra línea política, lo digo como fundador del partido, es la centroizquierda, esa es la línea y no puede haber ambigüedades. Tenemos que ser implacables con cualquier atisbo de corrupción esté donde esté, por lo tanto, se debe trabajar dentro de la centroizquierda y seguir ese camino”.

Asimismo, Tarud ratificó su voluntad de competir por la senatoria por la Región del Maule, “ratifico mi voluntad a ser senador por mi querida Región del Maule, tengo la convicción de que las maulinas y maulinos me van a elegir como su senador y con una alta mayoría”, argumentando que “he trabajado permanentemente por mi región y también por los intereses nacionales y así es reconocido en mi región y en el país. Por lo tanto, estoy a la disposición del partido para esa tarea, porque lo que viene por delante no va a ser fácil para Chile y necesitamos tener convicciones muy profundas para que el país retome la senda que debe tomar de crecimiento, de más empleo, de cumplir con las metas de educación gratuitas que ha sido uno de los factores importantes de este gobierno y que hay que reconocerlo. Sin embargo, nos queda mucho por hacer, por lo tanto, quiero hacerle un llamado a la ciudadanía para que vuelva a creer en el PPD y para que vuelva a creer en nosotros, porque vamos a seguir trabajando por Chile y por la gente más necesitada”.