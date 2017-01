Política 11-01-2017

Diputado Tarud revela que comisión de Relaciones Exteriores ha recibido una carta desde la cárcel de Braulio Jatar

El diputado Jorge Tarud, miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, reveló que la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados recibió una carta enviada desde la cárcel del periodista chileno venezolano, Braulio Jatar, manifestando su agradecimiento a las gestiones realizadas.

“Como comisión de RR.EE. hemos recibido un carta manuscrita de Braulio Jatar desde la cárcel en Venezuela, en donde le agradece a todos los integrantes de la comisión por lo que hemos hecho. Sin embargo, él sigue preso, por lo tanto, nosotros debemos insistir que el Gobierno intensifique las gestiones para su liberación”, señaló el diputado.

Y, en esa línea, agregó, “él está en una situación muy difícil, ya ha perdido 20 kilos, además, tiene un cáncer a la piel. El gobierno del señor Maduro ha sido absolutamente insensible, incluso más, se ensaña con sus adversarios. Debemos destacar que Braulio Jatar está preso por haber informado una protesta, en consecuencia, está por una situación extremadamente injusta”.

Asimismo, Tarud sostuvo, “espero que el Gobierno de Chile no permita que el señor Maduro se siga riendo de nosotros, él no entiende de diplomacia, al contrario solo entiende con otro lenguaje, por lo tanto, las gestiones que se han hecho hasta el día de hoy han sido absolutamente insuficientes, si nuestro Gobierno no se pone firme Braulio Jatar va a continuar preso indefinidamente”.