Política 19-01-2018

Diputado Tarud sobre alegatos orales en La Haya: “Piñera debe tener injerencia directa en la estrategia que utilizará nuestro país”

El diputado y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, calificó como “una sorpresa” que La Haya adelantara los alegatos orales para la segunda quincena de marzo; y señaló que el Presidente electo, Sebastián Piñera, tiene que tener una injerencia directa de lo que va a ser la estrategia que utilizará nuestro país.

“Ha sido una sorpresa la fecha de los alegatos, ya que todos los indicios señalaban que iban a ser en julio o agosto, no obstante, nuestro equipo dirigido por Claudio Grossman está absolutamente preparado para aquello”, indicó el diputado Tarud.

Sin embargo, “un dato importante es que esto va a ocurrir ocho días después de que en Chile tengamos a un nuevo Presidente en ejercicio, y todos sabemos que la política exterior constitucionalmente la dirige el Presidente de la República”.

“En consecuencia, creo que él no sólo debe tener conocimiento de lo que se va a plantear en esos alegatos, sino que también injerencia directa, porque pueden haber matices o énfasis diferentes en dichas audiencias”, aseguró el legislador.

Jorge Tarud afirmó que “a mi juicio le corresponde al Presidente electo Sebastián Piñera tomar una dirección en lo que significan estos alegatos, ya que la responsabilidad a partir de marzo comienza a ser de él. En otras palabras, no basta sólo con que exista coordinación con el nuevo Presidente, ya que la decisión final de cuál va a ser la estrategia de Chile en los alegatos, quienes van a alegar además de nuestro agente Claudio Grossman, es una decisión que a mi juicio tienen que tomarla Sebastián Piñera”.