Política 09-11-2017

Diputado Tarud solicita apoyo a Ministro del Deporte para deportistas maulinas



El diputado por la provincia de Linares Jorge Tarud calificó como “inaceptable” que destacadas deportistas maulinas estén pidiendo recursos en las calles para asistir a competencias internacionales, solicitando, al mismo tiempo, que los deportistas tengan un apoyo permanente de parte del Estado.

“Es inaceptable que nuestros destacados deportistas de nuestra Región del Maule tengan que salir a la calle a pedir recursos para participar en concursos internacionales. En consecuencia, yo le he pedido al ministro del Deporte, Pablo Squella, que intervenga personalmente en esta situación”, manifestó el diputado, ya que a su juicio, “nuestros deportistas se merecen todo el respaldo para representar al país, el cual va más allá de nuestra Región del Maule”, sosteniendo que éstos “necesitan un financiamiento permanente”.

Si bien, el parlamentario aclaró que son los clubes los que tienen que patrocinar y solicitar los fondos requeridos al Estado, Tarud señaló que aún queda tiempo para intervenir, “todavía es factible de hacerlo para el mes de diciembre, por lo tanto, yo espero que el ministro intervenga y que nuestros deportistas no tengan que andar solicitando recursos en la calle, eso no es digno para nosotros”.

“Por lo tanto, mi llamado es que el apoyo a nuestros deportistas tiene que ser permanente, ellos destacan al país, pero también destacan a nuestra querida Región del Maule”, concluyó.