Política 01-06-2017

Diputado Tarud valora aprobación en sala de su proyecto que permite a fiscalía querellarse por delitos tributarios

El diputado Jorge Tarud valoró que la Cámara de Diputados haya aprobado el proyecto de su autoría el cual permite al Ministerio Público querellarse en delitos tributarios quitándole la exclusividad al Servicio de Impuestos Internos.

“En primer lugar, quiero señalar que el ministro de Hacienda está profundamente equivocado y está mal interpretando la ley, los fiscales son los que tienen las atribuciones de investigar delitos, por lo tanto, aquí no se le están dando nuevas atribuciones a los fiscales, solamente se está retirando una exclusividad que tiene hoy día el Servicio de Impuestos Internos para querellarse, por lo tanto, el ministro está absolutamente equivocado”, afirmó el diputado, respondiendo a la declaración del secretario de Estado quien calificó esta iniciativa como inconstitucional.

Asimismo, el parlamentario señaló “me alegro que hoy día este proyecto esté comenzando a ver la luz. Fueron 2 años en que estuvo guardado, en que no lo querían ver, en que no lo querían votar, por lo tanto, me alegro que inicie un buen camino”.

Sin embargo, Tarud espera que en la comisión de Constitución “no se cambie enteramente el proyecto, es decir, espero que siga con su espíritu real, que no haya discriminación ante la ley y que los delitos tributarios puedan ser investigados por la justicia”.