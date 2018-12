Política 14-12-2018

Diputado UDI Ignacio Urrutia: "la comisión de ética vale callampa"

El diputado UDI Ignacio Urrutia aseguró que la parlamentaria mapuche Emilia Nuyado le faltó el respeto a la Cámara al interpelar al ministro del Interior, Andrés Chadwick, en mapudungún durante los primeros minutos de su intervención.

En conversación con Radio Imagina, el representante de la derecha, además, negó haber preguntado de forma irónica si estaba hablando inglés.

Urrutia aclaró que consideró desafortunado que Nuyado hablara en un idioma que nadie entendía en la sala y que por eso le sugirió al secretario de Estado responder en inglés, para que ella tampoco comprendiera.

"Una cosa es saludar en mapudungún, que no tiene nada de malo, y otra es hablar cinco minutos en mapudungún. Usted comprenderá que todos los que estábamos ahí no entendimos nada de lo que estaba diciendo. Es una falta de respeto", dijo el hombre que ha defendido la dictadura de Pinochet en el hemiciclo.

"La comisión de ética ya no es lo mismo. La distorsionaron completamente. Era una institucionalidad muy respetable, que en casos puntuales parlamentarios pasaban a la comisión de ética. Hoy día cada parlamentario que dice una palabra que a la izquierda no le gusta, porque ellos son mayoría en esta comisión, lo pasan inmediatamente. Hoy la comisión de ética vale callampa", dijo al respecto.