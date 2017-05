Política 04-05-2017

Diputado Urrutia emplaza a Ministra de Salud a responder por fallida construcción de hospitales de Cauquenes, Parral y Linares

El parlamentario gremialista aseguró que “la gente no puede seguir esperando por una atención digna”.



En el marco de la lamentable situación de los hospitales de Cauquenes, Parral y Linares, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Ignacio Urrutia, ofició a la Ministra de Salud, Carmen Catillo, con el fin de que entregue información respecto a la construcción de los recintos de salud que “nadie sabe lo que pasa con ellos”.

En esa línea, el parlamentario gremialista solicitó a la autoridad conocer la situación actual de cada uno de los hospitales de Linares, Parral y Cauquenes, señalando el estado de avance que presentan.

Asimismo, dijo el diputado UDI resulta fundamental conocer -si es que existe- el detalle de la compra de cada uno de los terrenos para la construcción de los hospitales.

El diputado Ignacio Urrutia además pidió información respecto a los procesos de licitación o adjudicación de los hospitales de Linares, Parral y Cauquenes, detallando la etapa en la cual se encuentran cada una de las licitaciones, los montos involucrados, empresas y personas que se encuentran a cargo de la construcción de hospitales.

Esto, explicó el legislador porque aseguró “la realidad de los hospitales mencionados es de una incertidumbre general para la población, y lamentablemente las autoridades se mantienen impávidas frente a una materia tan sensible como la salud de los chilenos”.

Finalmente, el parlamentario emplazó a la ministra de Salud a responder por la construcción de estos hospitales, “la gente de Cauquenes, Parral y Linares no puede seguir esperando”.