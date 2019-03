Política 15-03-2019

Diputado Urrutia (UDI) apoya iniciativa para bajar la edad del control preventivo de identidad

En el marco del anuncio del Presidente Sebastián Piñera de ingresar al Congreso un proyecto de ley que amplía el control de identidad a menores de edad, el diputado Ignacio Urrutia sostuvo que “a mi parecer hoy no podemos esconder la cabeza como las avestruces, vemos como cada día la delincuencia está en menores de edad, niños de entre 12 y 16 años”.

Por esta razón a juicio del parlamentario, rebajar la edad del control de identidad a los 14 años resulta una medida justa y necesaria, “sólo se trata de ampliar las atribuciones de las policías para efectos de poder hacer no solo el control, a través de la solicitud de la cédula de identidad, sino que también que tengan atribuciones de poder hacer un registro simple de vestimentas, de mochilas, de accesorios que se puedan llevar”.

“Vivimos en un país en el que las personas se sienten atemorizadas, con miedo, muchas veces encerrados en sus casas por miedo a ser asaltados o atacados por algún delincuente, por lo que cada medida que se tome para el resguardo de los chilenos me parece tremendamente útil”, argumentó Urrutia.

En esa línea, el diputado lamentó las críticas de la oposición en la materia “pareciera que vivimos en un Chile distinto, porque necesitamos dar mayor seguridad a nuestra población, por lo que no podemos seguir dando carta blanca a los delincuentes y que las personas honestas, trabajadoras vivan con miedo de andar libres por las calles de su país”.

Finalmente, el diputado Ignacio Urrutia indicó que espera que el Ejecutivo le dé urgencia al proyecto de ley, para de una vez por todas permitirnos vivir en una sociedad más segura”.