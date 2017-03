Política 03-03-2017

Diputado Venegas califica de “lamentable y preocupante” quiebra de la Universidad Arcis

El legislador sostuvo que “esto demuestra que la educación no puede seguir siendo un bien desechable y de mercado. Este eventual cierre involucra proyectos de vida de más de 1200 estudiantes; esperamos sacar este año la Reforma a la Educación Superior, tan necesaria para tener un urgente nuevo rayado de cancha y desterrar la lógica de mercado en este ámbito”.

Tras la compleja situación que enfrenta la Universidad Arcis -con deudas por más de 8 mil millones de pesos por el pago de previsiones y proveedores, sumando la declaración de quiebra por una deuda de 85 millones-, el diputado DC, Mario Venegas, integrante de la Comisión de Educación, señaló que “así como están las cosas, todo indica que el cierre de la institución podría ser inminente”, calificando de “lamentable y preocupante” la situación que afectaría a más de 1200 estudiantes.

Venegas agregó que “hay que recordar que la situación de esta universidad se viene prolongando hace tiempo; existía una meta que no pudo cumplirse, se necesitaba un número determinado de alumnos nuevos que pudieran matricularse en la institución hasta el 10 de marzo de este año; y, en paralelo, acreedores del año 2014 presentan una demanda ante el juzgado porque la institución no pagó las deudas que tenía; por eso, el juzgado ordenó la quiebra, eso no necesariamente representa el cierre inmediato de la institución".



Añadió que lo que sí es complejo es que la insolvencia económica es una causal de cierre y es por eso que el Ministerio de Educación se ha pronunciado con lo que corresponde, que ya no es un administrador provisional, sino que el nombramiento de un administrador de cierre, que contempla la ley 20.800, ya que las condiciones parecieran ser insalvables”.

Asimismo agregó que “es realmente lamentable que suceda esto, la Universidad era un proyecto interesante y respetable, pero que hay que asumir la responsabilidad que no solo hay que tener un buen proyecto en lo académico, en la visión, se necesita poder gestionar los recursos humanos, financieros, profesionales y técnicos de forma adecuada, para que el proyecto sea viable y el Estado tiene una responsabilidad, ya que da un sello de fe a los proyectos mediante la acreditación, que por desgracia en este país aún es voluntaria".