Política 26-01-2017

Diputado Verdugo solicita convocar al Consejo de Seguridad Nacional por incendios forestales

Para el parlamentario se requiere abordar este escenario porque puede afectar la seguridad nacional, porque se desconoce cómo se iniciaron los incendios y las gravísimas consecuencias que puedan derivar de esta situación.



El diputado por el Maule, Germán Verdugo Soto, en la jornada de ayer solicitó a la presidenta Michelle Bachelet, que convoque al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), para analizar la gravísima situación que afecta a la zona central del país por efecto de los incendios forestales, de los cuales solo en la región del Maule ya van consumidas una superficie total de 85.778 hectáreas y aún se mantienen 15 incendios en distinto estado de actividad, siendo los de mayor complejidad Vichuquén, Licantén y Hualañé; además de San Javier, Empedrado y Maule, según el último estado entregado por la Conaf.



Según explicó el parlamentario la solicitud es por medio de “las facultades que le otorga el artículo 107 de la Constitución” para convocar al COSENA, el cual además está integrado por el Presidente de la Cámara de Diputados y por el Presidente del Senado.



“Frente a esta gravísima situación se requiere contar con variadas opiniones para poder abordar este escenario que sin duda puede afectar la seguridad nacional, porque no sabemos cómo se iniciaron estos incendios ni sabemos las gravísimas consecuencias que se pueden derivar de esta situación”, dijo Verdugo.



Agregó que la Presidenta Bachelet en su visita al Maule, “ha dicho en Empedrado que entiende que hay dolor, que hay rabia, que hay espanto, pero esto no solo es en los lugares donde se están produciendo en estos momentos los incendios, sino que esto es en gran parte del territorio nacional”.



Finalmente el parlamentario fue enfático en insistir en que es imperioso citar al COSENA “para que puedan asesorar a la Presidenta junto a los equipos del Gobierno ante esta situación gravísima por la que estamos pasando”, agregando que “hasta ahora nosotros aquí en esta sala no vemos el humo ni las llamas ni el arduo trabajo de los bomberos, brigadistas y particulares que están tratando de defender su propiedad, su vida y su futuro”.