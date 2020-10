Política 09-10-2020

Diputados aprueban norma que regula la situación de trabajadoras de casa particular en cuarentenas



En condiciones de pasar al Senado, a su segundo trámite legislativo, quedó el proyecto que regula la situación de trabajadoras/es de casa particular en el contexto de las cuarentenas obligatorias decretadas por la autoridad, particularmente en caso de enfermedad, ello luego que la Sala de la Cámara aprobara su texto, en general y en particular, por la unanimidad de 148 votos a favor.

La iniciativa, originalmente, modificaba el Código del Trabajo para excluir la causal de término del contrato de trabajadores de casa particular por enfermedad contagiosa, cuando dicha enfermedad hubiese sido declarada como epidemia o pandemia por la autoridad sanitaria. Sin embargo, el texto varió por su paso por la Comisión de Trabajo.

La propuesta aprobada avanza en modificar una disposición del Código del Trabajo (art. 152), eliminando, en primer lugar, la norma que establece que “toda enfermedad contagiosa, clínicamente calificada, de una de las partes o de las personas que habiten la casa, da derecho a la otra parte para poner término al contrato”.