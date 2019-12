Política 20-12-2019

Diputados aprueban proceso constituyente sin paridad de género ni cupos para pueblos originarios e independientes

Tras un amplio debate, donde intervino casi un centenar de las/os legisladoras/os y que estuvo centrado en la posibilidad de incluir o no en la presente propuesta normas especiales para la postulación de independientes, representatividad de los pueblos originarios y paridad de género, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado la reforma constitucional sobre proceso constituyente.

En concreto, la idea de legislar se ratificó en general por 127 votos a favor, 18 en contra y cinco abstenciones, en lo referente al proceso constituyente propiamente tal y que fue parte del Acuerdo. Además hubo un amplio margen de votaciones separadas que ratificaron este texto en particular. Las normas transitorias, en tanto, no alcanzaron el mínimo exigido en la votación en general, llegando solo a 80 votos a favor, 62 en contra y siete abstenciones.

Estas últimas normas apuntaban, en concreto, a aplicar normas de paridad de género en la elección de los representantes de la ciudadanía, así como del Parlamento, si se escoge la modalidad mixta. También hacían mención a la situación de los independientes y se definía un marco especial para la representación de los pueblos indígenas. Pero requerían el quórum de 2/3, que no se alcanzó.