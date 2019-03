Política 14-03-2019

Diputados aprueban proyecto que aumenta sanciones por conducir manipulando celulares

En prácticamente el doble ha crecido la incidencia de accidentes automovilísticos en los últimos siete años producto de no estar atento a las condiciones del tránsito. En este marco, una de las causantes cada vez más recurrentes es la manipulación del celular o de otros artefactos electrónicos, acto que, pese a estar sancionado, no ha sido suficiente para desincentivar la conducta.

Bajo este planteamiento se presentaron cuatro mociones (boletines 7341, 8341, 9846 y 12066) que fueron abordas en un único proyecto que se fijó la meta de aumentar la sanción a quienes conduzcan haciendo uso de dispositivos móviles de telecomunicaciones que distraiga su atención en la ruta, propuesta que fue aprobada hoy, en general y en particular, por la Cámara de Diputados, por 122 votos a favor y dos abstenciones.

La iniciativa, enviada a segundo trámite al Senado, modifica la Ley de Tránsito trasladando la infracción desde el marco de faltas graves a gravísimas, lo que implica que los infractores verán subir el monto de la multa aplicable en estos casos de 1,5 a 3 UTM, además de la suspensión de la licencia de conducir.

Asimismo, la descripción de la falta fue redefinida estableciéndose que se sancionará el hecho de conducir vehículos haciendo uso o manipulando dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro medio electrónico, aplicación o sistema de comunicación o de entretenimiento móvil, salvo aquellos dispositivos de georreferenciación.