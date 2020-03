Política 18-03-2020

Diputados DC ingresaron proyecto para postergar el pago de permisos de circulación hasta mayo y así evitar aglomeraciones





Los diputados DC Víctor Torres, Matías Walker y Joanna Pérez ingresaron hoy un proyecto de ley que busca postergar el pago de permisos de circulación ante la pandemia del coronavirus. Pidieron urgencia para la iniciativa de tal forma que las personas tengan tranquilidad y certeza y no acudan a los lugares de pago para evitar aglomeraciones, considerando la situación sanitaria que vive el país.



Al respecto, el diputado Víctor Torres señaló que “en el contexto de crisis sanitaria que vive Chile, con la pandemia de “COVID-19”, en el país se han tomado distintas medidas tendientes a mantener a la población aislada, de modo tal de reducir la posibilidad de contagio y la velocidad en que éste se produzca. Todos sabemos que uno de los trámites que en el mes de marzo convoca a una gran cantidad de personas y que genera aglomeraciones, es la obtención del permiso de circulación, pues como ya se detalló, el Decreto fija como plazo máximo el 31 de marzo de cada año para obtenerlo. Por lo anterior, hemos presentado este proyecto, esperando que cuente con urgencia para poder despacharlo a la brevedad.”



Torres precisó que “la iniciativa propone facultar al Concejo Municipal para prorrogar la obtención de este permiso de circulación y su distintivo, hasta el mes de mayo.

Lo anterior, no tiene por objeto alterar la regulación de esta tarifa, sino que viene a establecer una prórroga para el pago de este derecho municipal que una vez expirada la época propuesta, vuelve a tener la regulación que hasta el momento tenía.”



El diputado DC Matías Walker, presidente de la Comisión de Constitución, agregó que “quiero decir que este proyecto es absolutamente constitucional. Ya existe un precedente respecto del pago de los derechos de aseo. Precisamente este congreso Nacional ha aprobado sucesivos proyectos de ley que le otorgan la facultad a los consejos municipales de poder prorrogar el pago de los derechos de aseo, hacer convenios de pago, condonar multas e intereses. Existe además un viejo proyecto de la ex senadora Soledad Alvear en su minuto, que permitía postergar el pago del permiso de circulación hasta el mes de junio. “



“Este proyecto, que modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades, va a permitir, por lo menos este año, dado la situación del coronavirus, que los consejos municipales puedan, y ésta es una facultad de cada municipio, prorrogar el pago del permiso de circulación hasta el mes de mayo.”



La diputada Joanna Pérez, además, señaló que “esperamos contar con el apoyo del Ejecutivo para que le aplique urgencia y lo tengamos aprobado como ley lo antes posible. Tenemos que contribuir y hacer todos los esfuerzos y adoptar todas las medidas para aplanar la curva de contagio y así evitar que el virus se propague. Esta es una responsabilidad sanitaria urgente y no hay espacio para dejar que las personas sigan manteniendo contacto, especialmente en aglomeraciones.”



El proyecto de ley señala, en su artículo único, lo siguiente :



“Artículo único. Facultase al Concejo Municipal para que, en los casos contemplados en el numeral 1º del artículo 15º del Decreto nº2.385, de 20 de noviembre de 1996, que fija el texto refundido y sistematizado del Decreto Ley nº 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales; prorrogue la obtención de los permisos de circulación y su distintivo, hasta el plazo señalado en el numeral 2º del mismo artículo, esto es, el mes de mayo.

La facultad establecida en el presente artículo podrá ejercerse dentro de los 45 días siguientes a la fecha de publicación de la presente ley”.