Política 16-10-2020

Diputados DC insisten con aumento de reajuste a salario mínimo



La Cámara resolvió no aprobar la única enmienda del Senado, que pasaba por restituir el mismo monto planteado por el Ejecutivo durante el primer trámite, esto es, 326 mil 500 pesos.

Tras derivarse hoy el proyecto de reajuste al salario mínimo a Comisión Mixta, el diputado DC por el Maule Sur, Manuel Matta, criticó al ejecutivo por la negativa a mejorar el ingreso mínimo e indicó que "este proyecto de ley tiene otros incrementos de subsidios fiscales a las familias de más bajos ingresos que no pueden seguir esperando otros meses más".

El diputado Matta planteó sobre el ingreso mínimo que "urge enfrentar la realidad salarial de corto y mediano plazo; espero que como oposición trabajemos en ello. Hacia el futuro debemos mejorar la productividad y competitividad de nuestra economía".

En ese sentido, señaló que "no avanzaremos a ese otro Chile si seguimos invirtiendo sólo el 0,35% del PIB en Innovación y Ciencias, mientras países que queremos emular como Nueva Zelanda invierten cuatro veces más. No estamos haciendo nada para mejorar los salarios en el mediano plazo porque en el presupuesto 2021 vemos con molestia que la inversión en Ciencias e Innovación cae -10% en relación a este año que también cayó".