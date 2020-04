Política 09-04-2020

Diputados de Chile Vamos valoran segundo paquete de medidas económicas del Gobierno aunque piden a futuro medidas adicionales

Desde La Moneda, el Presidente Sebastián Piñera, anunció el segundo paquete de medidas del "Plan Económico de Emergencia" para ir en ayuda de las familias, los trabajadores y las empresas, en medio de la emergencia por el coronavirus, por un monto de $5.000 millones de dólares.



El plan estará centrado en dos áreas, que incluyen un fondo por US$2.000 millones dólares que irá en ayuda de los trabajadores informales. Además, de una línea de crédito con Aval del Estado para emprendedores y empresas, con el fin de que puedan enfrentar la crisis sanitaria.



Sobre el Plan de Protección de la Actividad Económica que tendrá una inversión por US$ 3.000 millones, el diputado de la UDI e integrante de la comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, dijo que "el paquete de medidas anunciado por el Gobierno es bastante contundente e ingenioso. La primera de las medidas consiste en meterle 3 mil millones de dólares al fondo de garantía para pequeñas empresas. Eso significa que los bancos van a poder prestar con menos temor porque hay un fondo que garantiza que si las empresas no cumplen lo va a cubrir este fondo. Esto va a significar un alivio inmenso porque además van a ser con tasas preferenciales y con seis meses de gracia".



En la misma línea, su par de la UDI, Jorge Alessandri, valoró el compromiso del Ejecutivo en medio de la crisis, porque "es un tremendo esfuerzo estatal, que va a acompañar al Estado por muchos años, porque este aval va a estar presente hasta que todas estas empresas, micro, pequeñas e incluso grandes, paguen esos créditos, y evidentemente va a ayudar a mantener la cadena de pago, las empresas, los empleos y los ingresos".



Por su parte, Francesca Muñoz, parlamentaria de RN, expresó que “el Gobierno está cuidando la salud de las personas, y la economía del país, porque sería muy grave que las personas queden sin sus empleos y para que eso no ocurra la Administración debe apoyar a las Pymes, y este paquete de medidas está respondiendo a aquello, y también, a cuidar a los trabajadores informales que hoy más que nunca necesitan un espaldarazo para no ver afectados sus recursos y que puedan estar en sus hogares para evitar los contagios por coronavirus”.



Y tras esto, el legislador de RN, Eduardo Durán, quien es integrante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social hizo una petición a la banca. “Es necesario que este sector sea conciente del momento que vivimos y disminuya los intereses al máximo para las personas y pymes que hoy requieren liquidez con urgencia. Por otra parte, quedé esperando medidas más concretas para apoyar directamente a los trabajadores independientes como los taxistas y otros que también tienen familias que sacar adelante. Espero que el Gobierno le dé énfasis a una modificación de la Ley de Reformulación y Liquidación de Personas y Empresas (ex Ley de Quiebras) en la línea de mejorar los procedimientos, disminuir las barreras de acceso y eliminar las discriminaciones”, propuso.



Asimismo, el diputado de RN, Cristóbal Urruticoechea, sostuvo que “más de 24 mil millones de dólares en líneas de crédito para las Pequeñas y Medianas Empresas es un gran anuncio para ponerle el hombro a los que habían sido olvidados en el primer paquete de medidas económicas. Espero que la bajada para las regiones sea más clara sobre la manera que las pymes y los informales podrán acceder a los beneficios”.



Sobre los 2.000 millones de dólares que irán en beneficios de trabajadores sin contrato de trabajo y que hoy no tienen la protección del seguro de desempleo, la diputada de RN, Camila Flores, concluyó que “son medidas que ayudan a palear a los trabajadores informales y ayudan a las Pymes. Esperaba que, al momento de anunciar las líneas de crédito para las Pymes, el Presidente dijera que las tasas de interés fueran cero. Es un avance, pero no el suficiente, es el momento de dar un golpe de timón y tener un beneficio más claro para los independientes y la clase media. A lo mejor debemos redestinar ciertos recursos de programas que no son hoy prioridades para Chile”.



Este nuevo paquete económico tendrá un gasto de $5.000 millones de dólares y va en la línea de proteger los ingresos y el trabajo de las familias chilenas. Estas medidas se suman a las anunciadas el pasado 19 de marzo cuando se comprometieron recursos fiscales por hasta $11.750 millones de dólares.