Política 10-01-2019

Diputados despachan proyecto que establece sanciones a quienes impidan el acceso a playas

Establecer sanciones a quienes impidan el acceso a playas de mar, ríos y lagos es el objetivo del proyecto aprobado por la Sala de la Cámara de Diputados y despachado al Senado a su segundo trámite legislativo.

Actualmente, existe una norma que indica que los vecinos colindantes con playas de mar, ríos o lagos deberán facilitar gratuitamente el acceso a ellas, para fines turísticos y de pesca, cuando no existan otras vías o caminos públicos.

Sin embargo, tal como observó el mensaje presidencial y luego los parlamentarios de la Comisión de Vivienda y hoy de la propia Sala, la experiencia ha demostrado la ineficacia del procedimiento que se establece, ya que no existen sanciones para quienes obstaculicen o impidan el libre acceso.

Para hacer frente al punto, la presente iniciativa modifica el marco legal que regula la adquisición, administración y disposición de los bienes del Estado y que establece el acceso libre y gratuito a las playas y riberas del mar, lagos y ríos, definiendo una sanción al infractor.

La disposición planteada indica que, una vez fijadas las vías de acceso, el propietario, arrendatario, tenedor u ocupante del terreno colindante, no podrá cerrarlas ni obstaculizarlas de ningún modo.

