Política 20-01-2022

Diputados electos del Partido Republicano llaman a implementar nuevas estrategias para combatir el terrorismo en la Macrozona Sur



Tras la violenta jornada que se vivió en la región de la Araucanía, los parlamentarios republicanos recién electos, José Meza y Agustín Romero, hicieron un llamado para que se incrementen las medidas de seguridad en la zona.



En la misma jornada en que los senadores discutían la séptima extensión del Estado de excepción constitucional, en la Macrozona Sur dos personas fallecieron producto de disparos que recibieron de parte de grupos encapuchados. El primero de ellos, fue un trabajador forestal que fue impactado por la espalda mientras realizaba sus labores, y el segundo un agricultor de la zona que fue emboscado en su vehículo.



Ambos hechos se dan en el marco del aumento de los delitos de alta connotación social en todo el país. Es por esto, que los diputados electos del Partido Republicano, que llegan en marzo al Parlamento, hicieron un llamado para que todos los sectores condenen la violencia y se comprometan a tomar acciones concretas para combatir el terrorismo.



Esta mañana tras participar de un punto de prensa con otros integrantes del Partido Republicano, acompañado de la convencional Ruth Hurtado, José Meza manifestó que “les quiero pedir a ustedes que se pongan una mano en el corazón, no es necesario vivir en la Araucanía para sensibilizarnos con esto, no es necesario vivir allá para tomar cartas en el asunto.”



El futuro parlamentario se comprometió a promover iniciativas como la Ley de Inteligencia o Ley Antiterrorista. “Entregó mi más férreo compromiso con la paz y con la condena de los delincuentes y de los terroristas. No hay paz sin justicia y ese es el compromiso que queremos asumir de ahora en adelante”, señaló.



En tanto su par, Agustín Romero, recalcó que “los últimos hechos nos demuestran la gravedad de lo que está pasando en la región de la Araucanía, donde incluso el Estado de Excepción ha sido insuficiente para contener la ola de violencia que estamos viviendo. Entonces necesitamos otras acciones para detener a estos grupos terroristas que siembran el terror.”



“Estamos ante un escenario sumamente complejo y necesitamos unir voluntades para que todos los sectores condenemos fuertemente la violencia. Ha sido un error del Presidente Electo proponer un diálogo con los terroristas, porque no se puede conversar con armas sobre la mesa y menos cuando siguen asesinando personas. Lo que se requiere es incorporar nuevas estrategias de inteligencia para desbaratar a los criminales que tienen tomada la Macrozona Sur”, concluyó Romero.