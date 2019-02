Política 13-02-2019

Diputados oficialistas y de ex Nueva Mayoría impulsaron 90 proyectos en conjunto

Los diputados de oposición cerraron el año legislativo con la duda de si en marzo -a la vuelta del receso- se respetará el pacto administrativo que regula la presidencia de la corporación y de las distintas comisiones.

La razón del quiebre se dio tras la crítica hecha por parlamentarios del Frente Amplio, que acusaron a la Democracia Cristiana y al Partido Radical de apoyar iniciativas del gobierno y de Chile Vamos, en vez de estar en línea con toda la oposición.

Si bien los cuestionamientos se centraron en la DC y el PR, según Transparencia Activa de la Cámara existen numerosas iniciativas que se han impulsado en conjunto entre el oficialismo y parlamentarios de todos los partidos de la ex Nueva Mayoría.

Durante el primer año legislativo se presentaron 523 mociones parlamentarias en la Cámara. De ese total, 90 corresponden a proyectos impulsados en conjunto por diputados de Chile Vamos y de la ex Nueva Mayoría, no sólo de la DC y del PR.

En el caso del PS, son 37 los proyectos que diputados de ese partido impulsaron junto al oficialismo. En el PPD, en tanto, fueron 31 las iniciativas en conjunto y 14 por parte del PC.

Además, incluso, la ex Nueva Mayoría -de acuerdo a las cifras que se registran en Transparencia Activa- firmó más iniciativas junto a Chile Vamos que con el Frente Amplio, el otro conglomerado de centroizquierda. Con esa coalición, la ex Nueva Mayoría impulsó 66 mociones.

Hay otros proyectos en los que solo hay apoyo de algunos sectores del exbloque gobernante. Uno de ellos es la iniciativa ingresada el 25 de junio que busca “reconocer la existencia de la persona en gestación como titular de derechos”. En ese caso, figuran como autores miembros de la UDI, RN y los diputados democratacristianos, Joanna Pérez y Jorge Sabag.

Otro caso es la iniciativa ingresada por la diputada PPD Carolina Marzán, que busca crear la comisión de la Mujer y Equidad de Género en la Cámara. El proyecto -que se encuentra en la Comisión de Constitución- fue firmado por parlamentarios PS, PC y los oficialistas Sebastián Keitel (Evópoli) y Andrés Longton (RN).