Política 13-12-2018

Diputados ratificaron cambios del senado a incentivo al retiro de funcionarios municipales

Por una contundente votación de 144 votos a favor, la Sala de la Cámara de Diputados ratificó los cambios impulsados por el Senado al proyecto que otorga beneficios de incentivo al retiro a funcionarios municipales, con lo cual la iniciativa quedó en condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley.

La propuesta despachada en el primer trámite define la bonificación especial que se entregará en estos casos, así como los destinatarios y los requisitos generales para acceder a ella.

En el Senado se agregó una apreciación que obliga al alcalde a someter al Concejo Municipal el otorgar a los funcionarios beneficiarios la bonificación indicada, en las condiciones y dentro del período señalado en la norma, así como una bonificación por retiro complementaria, que en conjunto no podrán sobrepasar los años de servicios prestados en la administración municipal, ni ser superior a once meses de bonificación.

Además, indica que el alcalde y el Concejo no podrán acordar bonificaciones por retiro complementarias para algunos funcionarios, excluyendo a otros, como tampoco diferenciadas entre ellos.

Luego se especifica que la remuneración que servirá de base para el cálculo de las bonificaciones podrá incluir las asignaciones profesional y de directivo-jefatura (Ley 20.922) y detalla que las municipalidades deberán dictar un decreto alcaldicio que contenga la nómina de los postulantes, especificando aquellos que reúnen los requisitos y los que no, entre otros datos.