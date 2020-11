Política 19-11-2020

Diputados rechazan presupuesto de inversión para gobiernos regionales



En el marco de la votación de la partida del Ministerio del Interior (proyecto de ley de presupuesto, boletín 13820), la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la indicación presentada por el Gobierno que pretendía reponer el gasto variable del programa de inversión relativa a los gobiernos regionales, que había sido ya rechazado en el debate en la Comisión Mixta.

La propuesta del Ejecutivo de reposición obtuvo 65 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. Durante el debate, las y los parlamentarios manifestaron su preocupación por considerar que el presupuesto no era el suficiente, al no evidenciar un real plan de descentralización, sobre todo, considerando las próximas votaciones de gobernadores regionales.

Entre quienes rechazaron la partida, criticaron que no se considerara la propuesta de rentas regionales, que permitía aumentar a un 30% los fondos de inversión que pueden ser decididos por los gobernadores y el consejo regional.