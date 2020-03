Política 29-03-2020

Diputados RN hacen un llamado a incluir al mundo de los discapacitados en la Mesa Social Covid-19



Camila Flores, Eduardo Durán y Cristóbal Urruticoechea apuntan a la inclusión de todos los actores para poder enfrentar la pandemia mundial.

En el marco de la pandemia que afecta al país por el coronavirus, diversos actores sociales se han unido para asumir un rol preponderante para enfrentarla. En ese sentido, hace unos días se conformó la Mesa Social Covid-19 que busca ser una instancia de coordinación y colaboración para enfrentar con efectividad el brote del virus.

Sin embargo, en dicha instancia no están incluidas personas con alguna clase de discapacidad, dejando de lado a un alto porcentaje de la población ya que en Chile 2.836.818 personas, lo que equivale al 16,7% de la población que vive con alguna condición de discapacidad, según datos emitidos por el segundo estudio de la Discapacidad Senadis-INE 2015.

Ante ello, un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional hicieron eco de la situación y solicitaron a la Mesa Social Covid-19 incluir al mundo de los discapacitados en los diálogos en pos de una solución global a la pandemia.

Una de las impulsoras, la diputada Camila Flores, sostuvo que dada la coyuntura del país, todos los actores sociales deben estar presentes y dar a conocer su postura, por lo que es primordial poder escuchar lo que tienen que decir y atender las necesidades de las personas con discapacidad.

“En este momento crítico para la salud de todos los chilenos no podemos excluir a nadie. Por eso, solicito que se pueda incluir al mundo de los discapacitados en la Mesa Social Covid-19, pues ellos tienen mucho que aportar al debate desde su punto de vista para buscar una solución a la crisis”, subrayó la parlamentaria por el Distrito 6 de la Región de Valparaíso.

“Es fundamental escucharlos a todos ya que son millones lo que tienen alguna discapacidad y no hemos tocado con detención lo que les sucede y afecta con esta pandemia. No podemos excluir a nadie”, complementó.

En la misma línea, el diputado Eduardo Durán remarcó que “hoy nadie puede quedar fuera de la toma de decisiones en torno a la pandemia del coronavirus. En ese sentido, hago un sincero llamado a la Mesa Social Covid-19 para que se abra a la posibilidad de incluir a más actores sociales, como pueden ser las personas en situación de discapacidad, ya que ellos históricamente han estado ajenos a las decisiones y hoy más que nunca es necesario conocer lo que piensan en post de una solución global a la crisis”.

Finalmente, el parlamentario por el Distrito 21 de la Región del Biobío, Cristóbal Urruticoechea, hizo hincapié en la gran cantidad de compatriotas con alguna clase de discapacidad y que quieren al igual que el resto de la población sentirse resguardados ante esta emergencia sanitaria.

“En Chile hay cerca de 3 millones de personas que tienen alguna discapacidad los que hoy más que nunca no pueden sentirse ajenos a las medidas que toma el gobierno”, planteó.

“Sería relevante que la Mesa Social Covid-19 los incluyera como participantes activos de las soluciones y medidas progresivas que el gobierno pueda asumir”, cerró Urruticoechea.