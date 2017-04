Política 20-04-2017

Diputados se reúnen con disidente cubana y respaldan realización de plebiscito en Cuba

El diputado del PPD, Jorge Tarud, fue el encargado de presidir una reunión que sostuvieron, en su mayoría, miembros de la Comisión de RR.EE de la Cámara con Rosa María Payá, hija del fallecido disidente cubano, Oswaldo Payá.

“Hemos querido manifestarle de manera absolutamente transversal a Rosa María que cuenta con nuestro total respaldo. La democracia en América Latina tiene que estar completa y hoy día Cuba, con casi sesenta años de dictadura, es una vergüenza para nuestro continente”, afirmó el diputado Tarud.

El parlamentario manifestó que “nuestro país tiene que tener una postura firme en contra de las dictaduras, no basta con una nota diplomática. Espero que Chile apoye la realización de un plebiscito para que sea el pueblo cubano el que tome las decisiones, y esa acción debe estar evidentemente coordinada con todas las democracias latinoamericanas. Queremos una transición normal y pacífica en Cuba, no queremos violencia”, afirmó Jorge Tarud.

Respecto a la marginación del diputado Jorge Teillier de la reunión, el diputado del PPD sostuvo que “cada quien asume su responsabilidad en aquello. La libertad, la democracia y los derechos humanos no tienen fronteras en el mundo”.