Diputados solicitan incrementar monto de bono por hijo

En forma unánime, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 445 que pide aumentar el bono por hijo establecido en la Ley 20.255, asignación de mayor relevancia para miles de familias, principalmente en materia de pago de la asignación, para que sea entregada por una sola vez o por un tiempo menor al establecido, y heredable a todo evento.

El documento señala que el bono por hijo constituye un aporte por cada hijo nacido vivo o adoptado que se otorga a las madres chilenas, sin importar su condición social, laboral o económica, con el objeto de mejorar sus pensiones.

Desde el punto de vista de su monto, este asciende al 10% de 18 ingresos mínimos. Y a partir del 1 de septiembre de 2018 el monto de este beneficio asciende a la suma de 518.400 pesos. Para los hijos nacidos después del 1 de julio de 2009, se considera el ingreso mínimo vigente al mes de nacimiento del hijo, al que se le aplica una tasa de rentabilidad por cada mes completo desde el nacimiento al momento en que la mujer cumple 65 años.

El texto añade que sin perjuicio de reconocer al bono por hijo como un aporte estatal sumamente importante para miles de familias, no es menos cierto que su reglamentación o configuración todavía no satisface la totalidad de las necesidades de los diferentes grupos favorecidos de esta bonificación pública.

Al respecto, argumentan los/las legisladores/as que este bono es un beneficio que no se le entrega a aquellas mujeres pensionadas con anterioridad al 1 de julio de 2009, como tampoco a aquellas pensionadas bajo los sistemas de IPS, CAPREDENA y DIPRECA, situación que amerita una inclusión.

Igualmente, consideran perjudicial para los intereses de las beneficiarias que el pago del bono sea diferido mensualmente, monto que resulta insuficiente para solventar las obligaciones fundamentales de las pensionadas. Resultando que esta regalía del Estado no cumpla con su objetivo fundamental, como es la promoción y protección de un grupo importante de la población.