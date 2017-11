Política 03-11-2017

Diputados UDI acudieron a contraloría por "intervencionismo electoral" del gobierno

Diputados de Chile Vamos pidieron un pronunciamiento de Contraloría ante el "intervencionismo electoral" del Ejecutivo en contra del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera.

Los diputados María José Hoffmann y Juan Antonio Coloma (UDI) acusan que existe una campaña orquestada en el Gobierno para criticar al ex Mandatario.

Hoffmann sostuvo que "no es casualidad la coordinación entre los ministros, no es casualidad la coordinación entre los seremis, no es casualidad la unidad en el discurso para atacar al candidato presidencial Sebastián Piñera y eso nos parece que la Contraloría debe investigarlo".

Ante esta acusación, la ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, planteó que no es una novedad la postura de los diputados y que no es primera vez que realizan una denuncia de este tipo.