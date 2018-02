Política 06-02-2018

Diputados UDI piden a Piñera un plebiscito sobre pena de muerte.

Cinco diputados de la UDI, mediante una carta, le pedirán a Sebastián Piñera que plebiscite la opción de restablecer la pena de muerte en el país, cuando asuma la presidencia el próximo 11 de marzo.

La misiva, firmada por los parlamentarios en ejercicio Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Celso Morales, Pedro Álvarez-Salamanca y el recién electo Sergio Bobadilla, es una respuesta al asesinato de una menor de un año y once meses, en Puerto Montt.

El texto, citado por El Mercurio, expone que la eventual reposición de la pena capital será "de manera restringida a los delitos de extrema gravedad y cometidos con una crueldad insana".

Según los representantes, el crimen de la menor dejó expuesto "que hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados, porque la maldad y el nulo respeto a la vida no permiten otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos. La pena de muerte y su reposición es un concepto que debe ser discutido por los chilenos".

"Un plebiscito no vinculante y restringido a los delitos más extremos, crueles y sangrientos contra menores de nuestro país mostrarían una voluntad y una señal clara de indignación y una decisión política y jurídica en contra de ellos. Si en Chile se puede o no reponer la pena de muerte es una decisión que es controvertida y los que niegan su reposición son básicamente abogados y ONG liderados por la izquierda chilena", cierra la carta.