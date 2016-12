Política 21-12-2016

Diputrado Tarud por crítica de Lagos a Bachelet por feriado del 2 de enero: “no se merece este fuego amigo permanente”



Ante la crítica del ex presidente Ricardo Lagos al proyecto de ley anunciado por la presidenta Michelle Bachelet que decreta el día 2 de enero como feriado por motivo de fiestas de fin de año, el cual calificó como “que hay un poquito de populismo”, Jorge Tarud expresó, “nosotros como Cámara de Diputados hace ya 4 años pensando en el 2 de enero cuando cayera en un día domingo, estuvimos de acuerdo en que sea feriado”, argumentando que a fines de año “las familias chilenas, los trabajadores están agotados y estresados, por lo tanto, nos pareció absolutamente conveniente”.

“Sin embargo- continuó- que hoy día el ex presidente Lagos señale que esto es populismo, me parece que la actitud que él ha tenido, particularmente con la presidenta Bachelet de estarle disparando permanentemente, está demostrando que no ha capitalizado absolutamente nada, por el contrario, creo que esto ha caído muy mal en nuestro propio sector, porque todos estamos conscientes de que la presidenta pasa por un mal momento de debilidad política, de debilidad de su Gobierno, pero no es disparándole a ella que vamos a capitalizar”.

“Me parece una actitud irresponsable de su parte, en consecuencia, creo que la presidenta Bachelet no se merece este fuego amigo permanente. Por otro lado, valoro que el propio presidente del PPD (Gonzalo Navarrete) le haya salido al paso contrarrestando su declaración”, concluyó el legislador.