Crónica 24-03-2021

Dirección del Trabajo fiscaliza empresas de Linares verificando se cumplan las medidas laborales



La Directora Regional del Trabajo del Maule, Pilar Sazo, acompañada de funcionarios de la Dirección del Trabajo de Talca, Curicó y Linares, apoyados por personal de Carabineros de Chile y de Policía de Investigaciones de Chile , realizaron fiscalizaciones en las capitales provinciales de la región del Maule.





La actividad comenzó en la ciudad de Talca, encabezada por el Intendente de la Región del Maule Juan Eduardo Prieto, verificando el horario de cierre del comercio durante la cuarentena, que se debe efectuar a las 20:00 horas. En la oportunidad los funcionarios del trabajo estuvieron acompañados de personal de la Seremi de Salud y el Coordinador Regional de la Subsecretaria del delito, Rodrigo Salazar. En la ocasión se constató en un local de venta de sushi que los trabajadores que se encontraban no tenían escriturados los contratos de trabajo, quedando citado el empleador a la Inspección Provincial de Talca, ya que no se encontraba en el lugar.



Posteriormente, la Directora Regional del trabajo se dirigió a la ciudad de Curicó, en donde se realizaron fiscalizaciones a los locales establecidos en el sector céntrico de la ciudad, constatando que los establecimientos fiscalizados estaban cumpliendo con la legislación laboral y de higiene y seguridad.



También fiscalizó en la ciudad de Linares, en donde la Directora del Trabajo fue acompañada por la Gobernadora Provincial, Claudia Jorquera. En la oportunidad se procedió a suspender labores a un local comercial y un local de servicios profesionales los que no estaban desarrollando labores esenciales de las permitidas durante la fase de cuarentena.





Respecto a estas actividades la Directora Regional señaló, “Las fiscalizaciones que estamos desarrollando durante esta semana, fueron derivadas desde el Ministerio del Interior, a través del fono denuncia seguro que tienen que ver con el desarrollo de labores esenciales durante la fase de cuarentena.”



Estas fiscalizaciones continuaran durante las próximas semanas y las sanciones a las que se exponen los empleadores que no cumplan van desde las 10 UTM ($514.890) hasta las 60 UTM ($3.089.340).