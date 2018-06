Policial 30-06-2018

Dirección Meteorológica de Chile anticipa ráfagas de viento entre sábado y domingo en Linares

Con motivo de analizar el evento meteorológico pronosticado para las regiones entre Atacama y Aysén y evaluar los niveles de alerta y cursos de acción, se realizó una Reunión Técnica en dependencias de ONEMI central. La cita estuvo encabezada por el Director de ONEMI, y se realizó enlace vía videoconferencia tanto con las regiones como con la Dirección Meteorológica de Chile.

Se espera que este fin de semana se registren precipitaciones en el territorio nacional y al Maule las lluvias llegarían entre el mediodía del domingo y la madrugada del lunes. En Linares, se anuncian episodios de vientos entre 25 a 40 kilómetros por hora, incluso con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora, entre la tarde y noche del sábado y madrugada del domingo.

Por lo anterior las direcciones regiones de ONEMI señalaron que los Sistemas de Protección Civil están siendo activados en los distintos niveles y que se mantendrá un monitoreo constante de las distintas zonas y puntos críticos.

Por último, se reitera el llamado a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y a no exponerse innecesariamente a condiciones de riesgo, evitando el ingreso a zonas cordilleranas si no es estrictamente necesario y no transitar por zonas o caminos anegados.