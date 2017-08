Crónica 24-08-2017

Dirección Regional del SERNAC del Maule lanzó campaña sobre el derecho de los consumidores a la garantía legal

De acuerdo al estudio Radiografía del consumidor de 2016, el 56% de los encuestados reconoció este derecho. Pero de ellos, sólo un 31% supo en qué consistía.

De acuerdo a la Radiografía del consumidor de 2016 realizada por el SERNAC, del total de derechos mencionados por los encuestados, un 56% se refirió a la garantía. Sin embargo, un 25% respondió de forma incorrecta en qué consistía este derecho legal, ya que no conocían o se equivocaban en el plazo de la garantía, o desconocían que esta se aplica cuando hay fallas en el producto.



Por ello, con el propósito que los consumidores conozcan y puedan ejercer su derecho a la garantía legal en caso que un producto esté con fallas, el Servicio Nacional del Consumidor Del Maule lanzó la campaña “Garantía 3x3”.



El Director Regional del SERNAC, Esteban Pérez, en compañía del Seremi de Economía, Patricio Domínguez, junto con entregar volantes informativos, explicó que los consumidores tienen derecho a exigir el denominado “3x3”, esto es; tres opciones durante tres meses.



“El derecho a garantía legal aplica cuando un consumidor compra un producto nuevo y sale malo o no es apto para el uso normal, y da la posibilidad de poder elegir entre tres alternativas: la devolución del dinero, el cambio o la reparación del producto, durante los tres primeros meses desde la fecha de recepción del producto”, explicó el Director Regional del SERNAC.



¿CÓMO EJERZO MI DERECHO A GARANTÍA LEGAL?

Para ejercer este derecho es fundamental comprar productos en el comercio establecido. Los consumidores pueden acudir directamente a la empresa que les vendió el producto presentando la boleta, factura u otro medio que acredite la compra. No son válidos los carteles o timbres en las boletas donde se indique que no se responde por cambios o devoluciones.



Las empresas no pueden derivar al consumidor a lugares lejanos o atender en horarios diferentes a los de venta normal. Es decir, las empresas deben ofrecer las mismas condiciones en que realizaron las ventas del producto.