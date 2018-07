Social 14-07-2018

Dirección regional del SERNAC recuerda los derechos durante fin de semana largo

En este fin de semana largo, y como es habitual que aumentan los viajes y la contratación de diversos servicios, el SERNAC recuerda a los consumidores sus derechos y hace un llamado a ejercerlos.



El Director Regional(s) del SERNAC, Eduardo Pérez, explicó que la Ley del Consumidor (LPC), resguarda los derechos de las personas en los diferentes ámbitos de consumo, ya sea, en el transporte de servicios de buses interurbanos, como en la contratación de servicios turísticos o al momento de asistir a espectáculos o a restaurantes.



AL VIAJAR EN BUS

Previo a la contratación de un servicio de bus interurbano, los consumidores tienen derecho a conocer todas las condiciones relevantes del servicio, por ejemplo, los precios de los pasajes, tipo de bus, horario de salida y llegada al destino, servicio a bordo, entre otros. Características que deben ser respetadas.



Al momento de iniciarse el viaje, los usuarios tienen derecho a un servicio de calidad, lo que implica, ser transportados en condiciones de seguridad e higiene adecuadas, a las velocidades autorizadas, y a que las empresas actúen de manera profesional en la entrega del servicio.



En caso que el consumidor haya comprado un pasaje y se presente algún problema, tiene derecho a anularlo con 4 o más horas de anticipación. Al hacerlo, la empresa deberá devolver, al menos el 85% del valor del ticket.



En caso de pérdida de equipaje, si el consumidor ha tenido la precaución de declarar el valor de lo transportado, la empresa deberá responder por el total. Para esto, debe solicitar el formulario de declaración de equipaje, el que debe estar disponible en los locales de venta de pasajes.



En caso que el consumidor no haya hecho esta declaración, la empresa que extravía su equipaje deberá compensarlo con hasta 5 UTM (alrededor de $238 mil), según el Decreto 212 del Ministerio de Transportes.



No obstante, lo anterior, los pasajeros tienen derecho a exigir las indemnizaciones por todos los daños y perjuicios sufridos por los incumplimientos de las empresas.



DERECHOS AL CONTRATAR SERVICIOS TURÍSTICOS

Además de los buses, durante los fines de semana largo aumenta la demanda de diversos servicios, entre ellos, los turísticos. En este sentido, es importante recalcar que los consumidores tienen derecho a saber qué están contratando, conocer el costo final con todos los cargos incluidos, y a que el precio informado se respete.



Para los usuarios que opten por el servicio de una agencia de turismo, deben saber que éstas tienen que responder directamente frente al consumidor, aunque hayan actuado como intermediarias de otras empresas. Las cláusulas en los contratos donde las empresas dicen que no responden por incumplimientos, no valen.