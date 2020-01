Crónica 31-01-2020

Dirección Regional del Trabajo realiza operativo de fiscalización a transporte de trabajadores temporeros y predios agrícolas.

Junto a Carabineros la Directora Regional del Trabajo, Pilar Sazo, acompañada de Inspectores realizaron fiscalizaciones a vehículos que trasladan trabajadores cumplan con las exigencias contenidas en el Decreto 20 del Ministerio del Trabajo.

Condiciones técnicas, documentación y años de antigüedad de los vehículos de traslado de temporeros, en la comuna de San Javier, fueron algunos de los aspectos controlados este miércoles durante un operativo de fiscalización que encabezo la Directora Regional del Trabajo de la Región del Maule, Pilar Sazo.

La jornada comenzó con una visita de difusión del Programa de Fiscalización de predios agrícolas a la empresa vitivinicola Cremaschi Barriga S.A., en donde el Gerente General de la empresa Sebastián Cremaschi señaló “ Me pareció positiva la visita, creo que estas instancias que no son de Inspección si no que son instancias de conversación de conocer la realidad de nosotros como empresarios, pero también de conversación con los trabajadores en un día normal creo que es muy bueno, que nos acerca y que muestra a la Dirección del trabajo como una entidad cercana que apoya en diferentes instancias”.

La jornada de fiscalización al transporte de trabajadores agrícolas contempló revisión a los vehículos contratados por las faenas agrícolas para el transporte de los trabajadores, los que deben estar debidamente identificados y contar con choferes con licencia de conducir adecuada dependiendo del vehículo en que se trasladan.

“La seguridad en el traslado de quienes se dedican a faenas agrícolas, en la región nos importa, y por ello es que se llevan a cabo este tipo de operativos donde se controla que los trabajadores estén viajando en vehículos autorizados, que cuentan con las condiciones técnicas exigidas en la ley”, enfatizó Pilar Sazo.

La Dirección del Trabajo pretende continuar con este exhaustivo control al transporte de temporada, que en estas fechas se ve fuertemente incrementada, teniendo como objetivo la prevención de accidentes y el cumplimiento de las normativas laborales por parte de los empleadores en una región eminentemente agrícola.