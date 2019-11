Política 29-11-2019

Directiva Comunal de la DC emite declaración ante renuncia a esa colectividad del concejal Luis Concha

El Partido Demócrata Cristiano Comunal Linares, ante la reciente renuncia al partido en el Servel, del concejal Luis Concha, se hace un deber informar a los distintos medios de comunicación y por su intermedio a la comunidad de Linares, lo siguiente:



“El señor Luis Concha militaba en el Partido por una gestión del ex militante Pablo Gutiérrez, sin ser sometido a un proceso de adoctrinamiento y premilitancia, donde cada ciudadano que ingresa, conoce y asume los principios y valores del Humanismo Cristiano, por lo que se entienden algunos comportamientos y marcos de actuación del concejal.



Lamentamos su renuncia, pero la verdad es que el Sr. Concha, hacía bastante tiempo que estaba anunciando su partida, sumándose a la iniciativa de Gutiérrez en la formación de un nuevo partido político.



Como Directiva Comunal no hemos escatimados esfuerzos para conseguir un planteamiento formal de su intencionalidad política, ya que informalmente se nos ha hecho saber que su deseo no era la postulación a la alcaldía, sino a concejal, ya que no disponía de los recursos económicos para ello.



En cuanto a la Postulación a la Alcaldía, podemos informar que esta Directiva le consulta al Camarada Waldo Alfaro su disposición y él manifiesta su disponibilidad a lo que se le solicita realice su inscripción en el Tribunal Electoral del Partido, quedando su ratificación para una Junta Comunal, que debido a la contingencia país, se realizará el próximo viernes 13 de diciembre, por tanto, la participación o intervención de nuestra Senadora en este proceso, como lo manifiesta el Sr. Concha en su declaración, la descartamos rotundamente.

La Democracia Cristiana, a nivel país se encuentra en un proceso de depuración, análisis y reflexión asumiendo la autocrítica, para entregar a la ciudadanía, antes las legítimas demandas sociales, propuestas serias, responsables, asegurando la estabilización democrática, que permita una justa, equitativa, solidaria e igualitaria convivencia ciudadana en toda nuestra nación”.