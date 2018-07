Nacional 17-07-2018

Director de Conaf advierte precario momento de la institución: "No había dinero para pagar las imposiciones"

José Manuel Rebolledo señaló a El Mercurio que el déficit de recursos alcanza los $27.400 millones y que la institución mantiene facturas impagas desde el año pasado.

Una situación compleja atraviesa actualmente la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ante la carencia de recursos que retraron los pagos a trabajadores y han impedido reparar máquinas para combatir incendios. El complejo momento fue expuesto ante las comisiones de Agricultura y Medio Ambiente del Senado por el director de la institución, José Manuel Rebolledo, según consigna El Mercurio. En los cuatro meses al mando de la Conaf, Rebolledo aseguró que recibieron el organismo "con $27.400 millones de déficit. Es el 30% del presupuesto total". "En mayo recién pasado me tocó firmar un documento en el cual teníamos que declarar las imposiciones (de los trabajadores), porque no teníamos fondos para pagarlas", sumó. El director de Conaf añadió que necesitan un presupuesto anual de $90 mil millones para poder operar, pero en las últimas dos temporadas de incendio han tenido que desembolsar $53 mil millones, pese a que no puede gastar más de $30 mil millones. Ante eso, se ven obligados a solicitar un préstamo al Ministerio del Interior que posteriormente deben rendir. La precariedad en la entidad les ha impedido reparar dos de las siete aeronaves con las que cuentan para poder combatir emergencias forestales. Ambas, sostuvo Rebolledo, "están en pana". "Y si tuviéramos los recursos, que no tenemos, podrían estar reparadas a fines de enero del próximo año", aclaró. José Manuel Rebolledo confesó que Conaf mantiene facturas impagas desde el año pasado, tiene $4 mil millones en gastos rechazados por incendios y ha tenido que cancelar pagos por $7.200 millones en indemnizaciones de funcionarios que se acogieron a retiro, según cita el medio escrito.