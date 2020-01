Nacional 24-01-2020

Director de Microdatos e incidencia de crisis en desempleo: "Pensaron que esto iba a ser un desastre... y no es tan así"

En el marco de la presentación del estudio del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile sobre la desocupación en el Gran Santiago de diciembre, su director, Fabián Duarte, habló sobre el efecto que tuvo la crisis social en los resultados de la medición. "Tiene que ver con las expectativas de las personas. Han pensado que esto fue terrible y que destruyó completamente el empleo y el mercado laboral en Santiago o en Chile y las cifras del INE muestran algo que no es tan así, nuestras cifras muestra algo parecido", señaló el economista.

También recalcó que la cifra del 8,8% de desempleo correspondiente a diciembre pasado no fue un alza que se escapara de las expectativas que tenían . "Hubo un impacto, estamos de acuerdo, pero nada de lo que quizás nosotros teníamos en la guata, así como que esto iba a ser un desastre e íbamos a estar en 15 puntos, no fue así. Nos sorprende un poco por eso, pero tiene que ver con las expectativas que teníamos". Además, se refirió a la percepción de la gente con respecto a lo sucedido post 18 de octubre. "Si tú miras los medios de comunicación, lees, te dan una percepción de que está todo destruido y está todo mal y luego vas y miras los datos más duros que son estos, de encuestas o datos administrativos también, que también aumentó, pero conversan con estos datos y te das cuenta que el desempleo subió, sí, subió, tuvo un efecto, sí, tuvo un efecto, 1 punto porcentual". "Hemos tenido subida de unos puntos porcentuales por otras razones, ósea si miramos de junio del 2018 a junio del 2019 hay más de un punto. Entonces hemos tenido subida de un punto porcentual por otras razones", concluyó Duarte. Cabe recordar que el Banco Central, en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) de 2019, señaló que la tasa de desempleo podría superar el 10% a inicios del 2020. Esto debido a la relación histórica entre la demanda de trabajo y la actividad, sumado también a la posibilidad de no producirse un cambio en la oferta.