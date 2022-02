Nacional 20-02-2022

Director de Migración de Antofagasta asegura que "no existe una cifra oficial de cuánta gente ha ingresado irregular al país"



Ante la entrada en vigencia del reglamento de la Ley de Migraciones, diversas dudas han surgido en torno a su implementación, tales como qué sucede con los ciudadanos extranjeros que de igual manera logran entrar de forma ilegal al país o qué facultades tiene la normativa en el actual flujo de ingresos clandestinos. Frente a ello, el director regional de Migración, Richard Bórquez, aclaró que, a la fecha de hoy, no existe una cifra oficial de cuánta gente ha ingresado de forma ilegal al país y que la autodenuncia sigue siendo una herramienta para determinar un número y conocer quiénes son o cuáles son sus intenciones en Chile.

"Hoy no existe una cifra oficial que nos diga cuánta gente ingreso irregular al país. La autodenuncia nos permite tener un dato de cuántas personas son, saber cuántas familias son las que vienen, cómo están compuestas (...) nos permite saber cuál es el requerimiento de territorialidad o sea dónde van a permanecer, la ley nos permite tener un dato fidedigno de quiénes son, que es mucho mejor a la situación anterior", explicó. En conversación con El Mercurio de Antofagasta, Richard Bórquez, detalló además, cuáles son los alcances de la nueva normativa, qué pasa con aquellos ciudadanos que logran ingresar y cómo, eventualmente podría enlazarse con un proceso de regularización de ciudadanos extranjeros en el país. Al ser consultado sobre cuáles son los trámites para la regularización, el director regional afirmó que "todos los requisitos son diferentes, dependen del caso, de las circunstancias. Hechos que ve el Gobierno a través del Ministerio del Interior". No obstante, aclaró que, actualmente, "regularización no hay. Ya se acabó. Hubo un proceso que duró bastante tiempo y que se acabó el 7 de enero". Respecto a qué sucede con un ciudadano extranjero cuando ingresa al país y se autodenuncia, en el marco de la nueva Ley de Migraciones, Borquéz reconoció que "queda en el limbo". "Podría postular a un proceso de refugio, que es un trámite más. Podría iniciar un proceso de regularización, el cual eventualmente podría iniciar el nuevo gobierno".