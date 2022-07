Nacional 24-07-2022

Director de Migraciones tras fallo que lo suspende: "Estamos cumpliendo nuestro mandato, que antes se hacía mal y tarde"

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, abordó este sábado la compleja situación del organismo que lidera, luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción decretara la suspensión de su cargo por 10 días. Esto ante la demora en responder un oficio de tramitación de un recurso de protección presentado por una ciudadana cubana. El fallo se conoció el miércoles, pero aún está pendiente la resolución final pues desde Migraciones señalaron que la decisión fue apelada y que ahora llegará hasta la Corte Suprema.



"La única forma de solucionar en el fondo los problemas del Servicio Nacional de Migraciones es cumplir con la misión que tiene a tiempo: tramitar permisos de residencia", dijo Thayer en una publicación de Twitter que acompañó con diversas estadísticas. "Considerando los 3 principales tipos de visas otorgadas (temporales, prórrogas y solicitudes del proceso extraordinario) vemos que durante todo el año 2021 se otorgaron 91.834 visas, con un promedio mensual de poco más de 7 mil", publicó. En ese contexto, el director del Sernamig agregó que entre enero y marzo de este año, antes de asumir la gestión del organismo, se otorgaron otras 21.839 visas, lo que da nuevamente un promedio mensual de 7.000. No obstante, "desde que asumimos el 2 abril hasta ayer 22 julio de 2022 hemos otorgado 103.787 visas. Hemos multiplicado prácticamente por cinco el volumen de visas otorgadas, si consideramos los últimos tres meses. Estamos resolviendo y reduciendo la irregularidad a ese ritmo", aseveró. Por último, concluyó que "cuando no se tramitan los permisos de residencia a tiempo, la gente no tiene más opción que judicializar y surgen tramitadores que hacen negocio de ello. Vamos a terminar con esta mala práctica porque estamos cumpliendo nuestro mandato legal, que antes se estaba realizando mal y tarde".