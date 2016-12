Política 23-12-2016

Director de Servicio de Salud del Maule aclara que no existiría retraso en la construcción del hospital de Cauquenes

En relación a una serie de dichos que hacían referencia a un supuesto “nuevo retraso” en la construcción del Hospital de Cauquenes por “ser el terreno donde se emplazará el nuevo hospital no apto para su construcción”, el Director del Servicio de Salud del Maule, Rodrigo Alarcón, recalcó y enfatizó que no existe retraso alguno en lo programado: “los plazos calculados para la construcción del Hospital, continúan tal cual lo habíamos programado”.

“Para el próximo año tendremos el diseño listo, para así continuar con la etapa de licitación y construcción. Por tanto, el llamado es a la comunidad es a que estén tranquilos, porque ya con un terreno que es apto para construir el hospital, nos fijamos plazos que están corriendo y además se van cumpliendo”, aseveró.

Había dos alternativas en relación al diseño del hospital, hacerlo de 3 o 4 pisos. Concordaron con el Gobernador en aceptarlo en 3 pisos para que no se complique ni demore, de tal modo que el proyecto continúa avanzando según lo estipulado.