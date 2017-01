Crónica 13-01-2017

Director de Serviu Maule destacó el aporte del sector vivienda en la reactivación económica regional

“No estamos hablando de fenómenos coyunturales, estamos hablando de ciclos de mejoramiento productivo”, dijo la autoridad.



El director de Serviu Maule Omar Gutiérrez, destacó la labor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el proceso de expansión económica iniciado el 2016 y que se proyecta de manera muy auspiciosa para el 2017 y en el cual ésta cartera ha realizado una importante contribución en la recuperación del ciclo económico.

Estos resultados, según la autoridad, son directa consecuencia de las de 6 mil 100 viviendas entregadas entre 2014 y 2015, las 6 mil 300 actualmente en construcción a través de los programas de Integración social y reactivación económica, el fondo solidario de Vivienda dirigido a los sectores de mayor vulnerabilidad y el financiamiento a la Vivienda del DS-01 dirigida a sectores emergentes y medios.

“Somos una parte importante del crecimiento que la Región del Maule experimenta, este es un ciclo positivo, no es un ciclo coyuntural, es un ciclo virtuoso que se proyecta en el tiempo, pero también es fruto de los mejoramientos de los ejes productivos sobre todo del sector silvoagropecuario, por tanto no se da en forma aislada”, dijo el director de Serviu.

“No estamos hablando, por lo tanto de fenómenos coyunturales, estamos hablando de ciclos de mejoramiento productivo. La situación no debiera ser distinta en el sentido que seguiremos con cifras positivas y nuestra participación seguirá porque tenemos una mejoría de nuestros presupuestos hemos tratado de acelerar una mejoría de gestión respecto de los procesos de inicio y termino de obras y calidad de la construcción”, subrayó.