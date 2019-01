Nacional 17-01-2019

Director del INE es drástico con encuesta de empleo: "En ciertos parámetros está sesgada y tiene problemas severos"

Es un momento difícil para el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y su mismo director, Guillermo Pattillo, así lo reconoce. Es que tras una serie de cuestionamientos que se acentuaron en 2018 por su Encuesta Nacional de Empleo, el organismo salió a reconocer que su marco muestral posee "una desactualización significativa", sobre todo en cuanto a los inmigrantes en Chile. Y fue esta mañana, en el seminario "Cifras de Empleo: Desafíos de la medición" organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), cuando Pattillo habló con una "honestidad y transparencia admirables" de la situación que atraviesa la entidad. Reconocimiento que le hizo el otro expositor de la instancia: Elías Albagli, gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central.

"Nuestro diagnóstico es que la encuesta tiene problemas significativos hoy día", inició diciendo el director del INE en su intervención. "Tiene problemas significativos porque la muestra de las que seleccionamos nuestros proveedores de información está obsoleta. Hasta octubre de 2018 los marcos muestrales correspondían a datos que tienen hoy día un dato de obsolescencia significativo". "Reconocemos claramente y tenemos plena consciencia, y no ahora, hace rato, de que la encuesta está utilizando un marco muestral que tiene una desactualización significativa que tiene una implicancia súper relevante", declaró el economista agregando que el sondeo está, entre otras cosas, subrepresentando a las personas entre los 15 y 50 años y sobrerepresentando a los de 51 y más. En ese sentido, apuntó: "No estamos perplejos o en la duda, sabemos lo que ocurre acá y es lamentable, pero hay que reconocerlo clara y transparentemente: la encuesta está sub y sobre representando a distintos grupos de población y eso está sesgando en forma significativa sus resultados". Para él, "la cuestión clave" y "obvia" es actualizar la muestra que se está usando en la encuesta, "pero la actualización desafortunadamente no puede ocurrir una sola vez y de forma definitiva".

"Para nosotros sería espectacular poder decir mañana que todo esto se corrigió y la muestra se arregló, pero desgraciadamente no es así. Lo único que podemos hacer hoy día en el corto plazo, para poder corregir marginalmente los problemas, es tomar un marco muestral pre Censo 2016", explicó el ex académico que además contó que están siendo asesorados por organismos internacionales. Así, "lo que uno trataría de hacer rápido no podemos hacerlo más rápido porque no tenemos aún los datos (del Censo de 2017), así de simple. Y no los tenemos porque el sistema de proyección de población desgraciadamente es complejo". "Nuestro plan es transitar hacia un marco muestral nuevo que estará recién actualizado para enero de 2020...No saben lo difícil que es tener que vivir con eso, es de verdad difícil porque tú quisieras que se arreglara mañana y no se puede", declaró frente al público. La importancia de los datos administrativos Para Pattillo la prioridad número uno es "estabilizar un poco el buque que hoy día va dando bandazos de lado a lado, reorientar su rumbo y permitir seguir avanzando razonablemente". Pero para ello pone énfasis en la complementación de los datos que existen.